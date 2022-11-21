Из черноморских портов Украины вышли еще восемь судов с зерном — Finance.ua
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Из черноморских портов Украины вышли еще восемь судов с зерном

Казна и Политика
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В рамках работы «зерновой инициативы» за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов, загруженных 342 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Кроме того, по «зерновому коридору» в украинские морские порты следуют 4 судна под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции.
Итого от старта действия инициативы 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые перевезли 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
В Стамбуле договорились о продлении работы «зернового коридора» по экспорту продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.
США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.
По материалам:
Економічна Правда
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