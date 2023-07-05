Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро — Finance.ua

Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро после вторжения россии в Украину в прошлом году.
Об этом сообщил во вторник центральный банк страны, пишет агентство Reuters.
Замороженные в рамках санкций Европейского Союза против кремля активы включают в себя банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили.
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В своем ежегодном отчете подразделение по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии сообщило, что цифра в 2 миллиарда евро была обновлена по состоянию на конец июня.
Руководитель UIF Энцо Серата добавил, что в рамках режима санкций были заморожены финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами.
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До начала войны в феврале 2022 года итальянские пляжи и порты были популярным местом отдыха богатых россиян, покупавших недвижимость в лучших местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.
Некоторые из олигархов, против которых направлены эти меры, подали апелляции в суд, в том числе российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов.
В апреле итальянский суд направил в
Суд Е С решение о том, продолжать ли замораживать его активы на сумму более 80 миллионов евро.
Напомним, ранее в США на рассмотрение Сената внесли законопроект, предусматривающий механизм конфискации активов, принадлежащих правительству и Центробанку рф. На него возлагаются большие надежды.
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