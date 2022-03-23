Италия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Италия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионов

Сегодня 07:38Мир
16
Италия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионовИталия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионов
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Украина защищает не только свою безопасность, но и европейскую, после вторжения в страну российских войск.
Об этом сообщает ANSA.
«Украина защищает наш собственный мир и безопасность», — сказал Драги, добавив, что Италия не будет смотреть с другой стороны на «варварство» российского вторжения в Украину.
Глава правительства также высоко оценил героическое сопротивление украинского народа против жестокости президента России Владимира Путина.
По словам Драги, Италия уже заморозила активы на сумму более 800 миллионов евро, принадлежащие российским олигархам, и что страна пришлет военную и другую помощь Украине.
Премьер добавил, что Рим хочет видеть Киев в Евросоюзе.
Драги также отметил, что Италия вскоре откажется от зависимости российского газа, и что сейчас путин изолирован, а международное сообщество объединилось против него.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.