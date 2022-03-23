Италия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионов — Finance.ua

Италия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионов

Сегодня 07:38 — Мир

Италия заморозила активы российских олигархов на более чем €800 миллионов

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Украина защищает не только свою безопасность, но и европейскую, после вторжения в страну российских войск.

Об этом сообщает ANSA

«Украина защищает наш собственный мир и безопасность», — сказал Драги, добавив, что Италия не будет смотреть с другой стороны на «варварство» российского вторжения в Украину.

Глава правительства также высоко оценил героическое сопротивление украинского народа против жестокости президента России Владимира Путина.

По словам Драги, Италия уже заморозила активы на сумму более 800 миллионов евро, принадлежащие российским олигархам, и что страна пришлет военную и другую помощь Украине.

Премьер добавил, что Рим хочет видеть Киев в Евросоюзе.

Драги также отметил, что Италия вскоре откажется от зависимости российского газа, и что сейчас путин изолирован, а международное сообщество объединилось против него.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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