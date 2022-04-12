Италия заключила газовое соглашение с Алжиром: поставки увеличатся на 40% — Finance.ua

Италия заключила газовое соглашение с Алжиром: поставки увеличатся на 40%

Сегодня 11:26 — Энергетика

Италия заключила газовое соглашение с Алжиром: поставки увеличатся на 40%

Италия заключила договор об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40% в рамках своего первого крупного соглашения по поиску альтернативных источников поставок после полномасштабного вторжения россии в Украину.

В ходе визита в Алжир премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что достигнутые договоренности стали важным шагом в стремлении Италии сократить свою зависимость от российского газа, передает Reuters

«За ним будут и другие», — сказал он журналистам после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Италия, получающая около 40% импорта газа из россии, теперь пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения. Власти обратились во многие страны, в частности, Конго, Анголу, Азербайджан и Катар, чтобы найти возможность заменить 29 миллиардов кубометров газа, получаемого от россии.

В заявлении итальянской энергетической группы Eni (ENI.Mi) говорится, что она договорилась с алжирской Sonatrach о постепенном увеличении потоков в трубопроводе Transmed, начиная с этого года, и к 2023-2024 годам планирует достичь 9 млрд кубометров дополнительного газа в год.

Ранее Марио Драги заявлял, что если заменить 30-40% поставок из россии можно сразу, то заменить другие будет гораздо сложнее.

Италия не единственная страна, которая ищет альтернативные источники поставок. Еврокомиссия предложила Европе сократить импорт российского газа на две трети в этом году и постепенно отказаться от него в 2027 году.

Имея одну из крупнейших в Европе газотранспортных сетей, Италия рассматривается как будущий плацдарм в Европу для газа и зеленого водорода, производимого в Северной Африке и за ее пределами. По словам Марио Драги, Италия готова работать с Алжиром над развитием возобновляемых источников энергии и зеленого водорода.

При этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель уверен, что отказ от российского газа сейчас не остановит войну россии против Украины.

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