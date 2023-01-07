Италия введет 26% налог на прибыль от криптовалют — Finance.ua

Италия введет 26% налог на прибыль от криптовалют
Парламент Италии утвердил поправки к бюджету на 2023 год, которые предполагают введение 26% налога на прирост капитала, полученного в результате торговли цифровыми активами. Об этом сообщает CoinDesk.
Бюджет узаконивает криптоактивы, определяя их как «цифровое представление стоимости или прав, которое может передаваться и храниться в электронном виде с использованием технологии распределенного реестра или аналогичной».
Налог будет взиматься при наличии прибыли свыше €2000 ($2145).
На криптовалюты распространят гербовый сбор. У граждан появятся обязательства по информированию налоговых органов о подобных инвестициях.
Ранее сформированный Джорджией Мелони кабинет министров призвал граждан страны раскрыть стоимость цифровых активов по состоянию на 1 января 2023 года и заплатить налог в размере 14%.
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