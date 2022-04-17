Италия стремится установить «цену потолка» на российский газ — Finance.ua
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Италия стремится установить «цену потолка» на российский газ

Сегодня 21:35Мир
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Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что страна предлагает установить «цену потолка» на российский газ, чтобы таким образом усилить давление санкций на москву.
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
По его словам, итальянское предложение по потолку цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Совете ЕС на основе общего документа, подготовленного комиссией.
Марио Драги отметил, что рыночная власть Евросоюза над москвой — это оружие, которое можно использовать, и «потолок цены» на газ сокращает финансирование, которое дает Италия россии ежедневно.
Итальянский премьер-министр добавил, что нынешняя ситуация, когда цена на российский газ формируется вопреки ценообразованию и расходам на добычу, позволяет и дальше финансировать россию. По словам Марио Драги, введение ограничения верхней цены на российский газ является способом «усилить санкции и одновременно минимизировать расходы от их введения».
По материалам: Mind
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