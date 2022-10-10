Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа — Finance.ua

Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа Сегодня 04:36 — Энергетика

Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани подписал документ, определяющий условия отопительного сезона по всей Италии — меньше на 15 дней, один градус и один час в сутки, пишет Sky TG24.

Указом определяются новые сроки использования систем кондиционирования воздуха, работающих на природном газе, и снижение максимальных значений температуры отопления помещений на один градус на следующий зимний сезон в соответствии с Планом сокращения потребления природного газа.

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Как поясняет министерство, «количество (отопительных. — Ред.) часов будет сокращено на один час в день, а период зимнего сезона 2022-2023 годов сокращен на 15 дней, с переносом даты начала на 8 дней и переносом даты окончания на 7».

При наличии «особо тяжелых климатических ситуаций» муниципальные власти могут разрешить разжигание газовых отопительных систем даже вне сроков, указанных в постановлении. Кроме того, значение температуры воздуха при отоплении снижено на один градус по Цельсию — с 18 до 17-и. По оценкам, эти меры должны привести к экономии 2,7 млрд кубометров газа.

Будут и исключения — в частности, и детские сады.

Первыми городами, где должны подавать тепло, будут города так называемой зоны E (которая включает Северную Италию), где его будут подавать по 13 часов в день с 22 октября по 7 апреля, а последними — города Сицилии и Лампедузы, где сезон стартует только в декабре.

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УНН По материалам:

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