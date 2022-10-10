Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа — Finance.ua
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Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа

Энергетика
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Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа
Италия сокращает отопительный сезон на 15 дней для экономии газа
Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани подписал документ, определяющий условия отопительного сезона по всей Италии — меньше на 15 дней, один градус и один час в сутки, пишет Sky TG24.
Указом определяются новые сроки использования систем кондиционирования воздуха, работающих на природном газе, и снижение максимальных значений температуры отопления помещений на один градус на следующий зимний сезон в соответствии с Планом сокращения потребления природного газа.
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Как поясняет министерство, «количество (отопительных. — Ред.) часов будет сокращено на один час в день, а период зимнего сезона 2022-2023 годов сокращен на 15 дней, с переносом даты начала на 8 дней и переносом даты окончания на 7».
При наличии «особо тяжелых климатических ситуаций» муниципальные власти могут разрешить разжигание газовых отопительных систем даже вне сроков, указанных в постановлении. Кроме того, значение температуры воздуха при отоплении снижено на один градус по Цельсию — с 18 до 17-и. По оценкам, эти меры должны привести к экономии 2,7 млрд кубометров газа.
Будут и исключения — в частности, и детские сады.
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Первыми городами, где должны подавать тепло, будут города так называемой зоны E (которая включает Северную Италию), где его будут подавать по 13 часов в день с 22 октября по 7 апреля, а последними — города Сицилии и Лампедузы, где сезон стартует только в декабре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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