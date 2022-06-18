Италия с 21 июня запустит обмен наличной гривны на евро для украинских беженцев — Finance.ua

Италия с 21 июня запустит обмен наличной гривны на евро для украинских беженцев
С 21 июня украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Италии, смогут обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение заключили Национальный банк Украины и Банк Италии 6 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Соглашение с центробанком Италии расширяет перечень стран, где украинцы, из-за войны оказавшиеся за пределами Украины, смогут обменять наличную гривну на местную валюту», — подчеркнул Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
Что это значит
Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена международная защита, смогут обменять наличную гривну на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков.
В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны производиться их законным опекуном.
Сколько можно обменять
Соглашение предусматривает обмен наличной гривны в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.
К обмену будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и с дефектами.