Италия с 21 июня запустит обмен наличной гривны на евро для украинских беженцев — Finance.ua
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Италия с 21 июня запустит обмен наличной гривны на евро для украинских беженцев

Сегодня 08:29Личные финансы
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Италия с 21 июня запустит обмен наличной гривны на евро для украинских беженцевИталия с 21 июня запустит обмен наличной гривны на евро для украинских беженцев
С 21 июня украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Италии, смогут обменять наличную гривну на евро. Соответствующее соглашение заключили Национальный банк Украины и Банк Италии 6 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Соглашение с центробанком Италии расширяет перечень стран, где украинцы, из-за войны оказавшиеся за пределами Украины, смогут обменять наличную гривну на местную валюту», — подчеркнул Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Что это значит

Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена международная защита, смогут обменять наличную гривну на евро в филиалах итальянского центробанка на территории Италии или в учреждениях коммерческих банков.
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Соответствующий список, насчитывающий более 400 отделений банков-партнеров по всей стране, доступен и обновляется на официальном вебсайте Банка Италии.
В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны производиться их законным опекуном.

Сколько можно обменять

Соглашение предусматривает обмен наличной гривны в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.
К обмену будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и с дефектами.
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Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ.
Информация об установленном курсе будет обновляться каждую пятницу и публиковаться на официальном вебсайте Банка Италии.
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Операции обмена наличной гривны не предусматривают открытие счета или уплаты каких-либо платежей.

Справка Finance.ua:

  • с начала войны Национальным банком Украины уже заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов;
  • несмотря на снятие ограничения на валютный курс для банков, сами финучреждения незначительно повысили курс для карточных операций граждан за границей.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: Finance.ua
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