Италия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительство — Finance.ua

Италия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительство

Сегодня 12:42 — Личные финансы

Италия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительство

В Италии украинским беженцам, покинувшим страну после российского вторжения, будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев.

Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Марио Драги в среду, 30 марта, сообщает Euractiv

«Документ устанавливает механизм временной защиты и помощи для прибывающих из Украины беженцев», — говорится в документе.

Драги отметил, что это предоставит украинцам, приехавшим в Италию, доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Выдавать годовые визы будет полиция Италии.

Издание также отмечает, что начальник гражданской защиты Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим ежемесячный взнос в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

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