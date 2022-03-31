Италия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительство — Finance.ua
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Италия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительство

Сегодня 12:42Личные финансы
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Италия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительствоИталия предоставит украинским беженцам годовой вид на жительство
В Италии украинским беженцам, покинувшим страну после российского вторжения, будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев.
Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Марио Драги в среду, 30 марта, сообщает Euractiv.
«Документ устанавливает механизм временной защиты и помощи для прибывающих из Украины беженцев», — говорится в документе.
Драги отметил, что это предоставит украинцам, приехавшим в Италию, доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.
Выдавать годовые визы будет полиция Италии.
Издание также отмечает, что начальник гражданской защиты Фабрицио Курсио подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим ежемесячный взнос в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Справка Finance.ua:

  • за последний месяц Польша приняла 2,3 миллиона беженцев из Украины. Нужно ли украинцам оформлять PESEL в Польше?
  • Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения касаются лиц с инвалидностью и их сопровождающих;
  • федеральный парламент Канады поддержал отмену визового режима с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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