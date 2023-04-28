Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии — Finance.ua
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Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии

Фондовый рынок
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Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии
Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии
Машиностроительная компания Danieli (Италия) приняла решение о прекращении деятельности на территории россии.
Об этом сообщает издание Siderweb.
«Эволюция геополитических сценариев привела нас к пониманию того, что коммерческие отношения и присутствие на российском рынке в его нынешнем состоянии больше невозможны. Поэтому мы решили продать нашу компанию на этой территории», — сказал глава Совета директоров Danieli Group Джанпьетро Бенедетти в комментарии изданию.
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Топ-менеджер отмечает, что выход из российского рынка стал неизбежным в нынешней ситуации.
По его словам, Danieli уже сформировала хороший список заинтересованных покупателей. Компания имеет в россии два юридических лица — Danieli Russia Engineering LLC и Danieli Volga LLC.
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В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) присвоило Danieli статус «Международные спонсоры войны» за сотрудничество с российскими металлургическими компаниями Магнитогорский МК, Северсталь, Красный Октябрь и т.д. Эти предприятия и их владельцы находятся в санкционных списках ЕС и США. Однако компания не торопилась выходить с российского рынка.
Среди украинских партнеров итальянцев — Метинвест и Интерпайп. В Днепре зарегистрирована дочерняя компания Даниэли Хеви Машинери Инжиниринг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
gmk.center
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