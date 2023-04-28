Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии — Finance.ua

Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

Итальянский машиностроительный гигант Danieli наконец-то решил уйти из россии

Машиностроительная компания Danieli (Италия) приняла решение о прекращении деятельности на территории россии.

Об этом сообщает издание Siderweb.

«Эволюция геополитических сценариев привела нас к пониманию того, что коммерческие отношения и присутствие на российском рынке в его нынешнем состоянии больше невозможны. Поэтому мы решили продать нашу компанию на этой территории», — сказал глава Совета директоров Danieli Group Джанпьетро Бенедетти в комментарии изданию.

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Топ-менеджер отмечает, что выход из российского рынка стал неизбежным в нынешней ситуации.

По его словам, Danieli уже сформировала хороший список заинтересованных покупателей. Компания имеет в россии два юридических лица — Danieli Russia Engineering LLC и Danieli Volga LLC.

В прошлом году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) присвоило Danieli статус «Международные спонсоры войны» за сотрудничество с российскими металлургическими компаниями Магнитогорский МК, Северсталь, Красный Октябрь и т.д. Эти предприятия и их владельцы находятся в санкционных списках ЕС и США. Однако компания не торопилась выходить с российского рынка.

Среди украинских партнеров итальянцев — Метинвест и Интерпайп. В Днепре зарегистрирована дочерняя компания Даниэли Хеви Машинери Инжиниринг.

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