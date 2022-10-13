Итальянский энергогигант Enel завершил продажу российских активов местным инвесторам — Finance.ua

Итальянский энергогигант Enel завершил продажу российских активов местным инвесторам Сегодня 17:33 — Фондовый рынок

Итальянская энергетическая компания Enel заявила, что завершила продажу своих российских активов и вышла из россии.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейшая энергетическая компания Европы заявила, что продала свою долю в ПАО «Энел россия» «Лукойлу» и инвестиционному фонду «Газпромбанк-Фрезия» за общую сумму 137 миллионов евро.

Ожидается, что сделка положительно скажется на чистом долге Enel в размере около 610 миллионов евро и окажет негативное влияние на его чистую прибыль в размере около 1,3 миллиарда евро.

В конце сентября президент россии путин издал указ, разрешивший Enel продать контрольный пакет акций ПАО «Энел россия».

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Економічна Правда По материалам:

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