Итальянский энергогигант Enel завершил продажу российских активов местным инвесторам — Finance.ua
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Итальянский энергогигант Enel завершил продажу российских активов местным инвесторам

Фондовый рынок
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Итальянская энергетическая компания Enel заявила, что завершила продажу своих российских активов и вышла из россии.
Об этом пишет Reuters.
Крупнейшая энергетическая компания Европы заявила, что продала свою долю в ПАО «Энел россия» «Лукойлу» и инвестиционному фонду «Газпромбанк-Фрезия» за общую сумму 137 миллионов евро.
Ожидается, что сделка положительно скажется на чистом долге Enel в размере около 610 миллионов евро и окажет негативное влияние на его чистую прибыль в размере около 1,3 миллиарда евро.
В конце сентября президент россии путин издал указ, разрешивший Enel продать контрольный пакет акций ПАО «Энел россия».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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