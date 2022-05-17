IT-специалисты КНДР в обход санкций работают в США и отдают деньги Пхеньяну — Finance.ua

IT-специалисты КНДР в обход санкций работают в США и отдают деньги Пхеньяну

Сегодня 20:33

Официальные лица США предостерегают предприятия от непреднамеренного найма ИТ-персонала из Северной Кореи, заявив, что мошенники-фрилансеры использовали возможности удаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для Пхеньяна.

В бюллетене, выпущенном Государственным департаментом, Министерством финансов и ФБР, Соединенные Штаты заявили, что жители КНДР пытаются обойти санкции США, ООН и получить деньги для программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, передает Reuters.

«Тысячи ИТ-специалистов КНДР работают как за границей, так и в КНДР, получая доход, который перечисляется правительству Северной Кореи», — говорится в бюллетене.

Отмечается, что эти IT-специалисты востребованы в связи с определенными навыками, такими как разработка программного обеспечения и мобильных приложений, и получают внештатные трудовые договоры с клиентами по всему миру, в частности, в Северной Америке, Европе и Восточной Азии.

В бюллетене говорится, что многие северокорейские работники выдавали себя за выходцев из Южной Кореи, Японии или других азиатских стран. В нем также изложен ряд «красных флажков», на которые должны обратить внимание работодатели, включая отказ от участия в видеозвонках и просьбу о получении платежей в виртуальной валюте.

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