IT-специалисты КНДР в обход санкций работают в США и отдают деньги Пхеньяну — Finance.ua
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IT-специалисты КНДР в обход санкций работают в США и отдают деньги Пхеньяну

Сегодня 20:33
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Официальные лица США предостерегают предприятия от непреднамеренного найма ИТ-персонала из Северной Кореи, заявив, что мошенники-фрилансеры использовали возможности удаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для Пхеньяна.
В бюллетене, выпущенном Государственным департаментом, Министерством финансов и ФБР, Соединенные Штаты заявили, что жители КНДР пытаются обойти санкции США, ООН и получить деньги для программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, передает Reuters.
«Тысячи ИТ-специалистов КНДР работают как за границей, так и в КНДР, получая доход, который перечисляется правительству Северной Кореи», — говорится в бюллетене.
Отмечается, что эти IT-специалисты востребованы в связи с определенными навыками, такими как разработка программного обеспечения и мобильных приложений, и получают внештатные трудовые договоры с клиентами по всему миру, в частности, в Северной Америке, Европе и Восточной Азии.
В бюллетене говорится, что многие северокорейские работники выдавали себя за выходцев из Южной Кореи, Японии или других азиатских стран. В нем также изложен ряд «красных флажков», на которые должны обратить внимание работодатели, включая отказ от участия в видеозвонках и просьбу о получении платежей в виртуальной валюте.
По материалам: УНІАН
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