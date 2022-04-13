IT-компания Grid Dynamics закрывает офисы в россии — Finance.ua
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IT-компания Grid Dynamics закрывает офисы в россии

Сегодня 23:33Фондовый рынок
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IT-компания Grid Dynamics, которая входит в топ-15 крупнейших IT-компаний Украины, закрывает офисы в РФ и окончательно прекратит операционную деятельность в течение следующих недель.
По словам компании, план выхода начали разрабатывать сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.
«У Grid Dynamics были представительства в Саратове и Санкт-Петербурге. Российским сотрудникам предложили релокацию. Большинство из них уже переехали», — говорится в сообщении.
Компания имеет центры по разработке в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и других городах. Украинцам также предложили релокацию. «Наш выход с рынка россии мы видим насущным и необходимым. Grid Dynamics выражает свою непреклонную преданность и поддержку Украине, нашим специалистам и будущему человечества», — заявил СЕО Grid Dynamics Леонард Лившиц.
Компания также заявила об открытии новых офисов в г. Цуг (Швейцария) и Ереване (Армения).
«Новый офис Grid Dynamics есть в Ереване и уже насчитывает более ста инженеров. Ожидается, что в 2022 году мощность армянского представительства возрастет в несколько раз», — пишет издание.
Grid Dynamics — один из мировых лидеров проектирования и внедрения программ цифровой трансформации для крупнейших компаний из финансового, технологического и ритейл-секторов, входящих в список Fortune 1000.
«Представительства есть в США, Центральной и Восточной Европе. Среди клиентов — Google, Apple, Microsoft, Tesla, PayPal и другие технологические гиганты. Акции компании торгуются на NASDAQ», — пишет AIN.UA.

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По материалам: Ain.Ua
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