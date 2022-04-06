IT-индустрия: как компании адаптировались и поддерживают экономику Украины — Finance.ua
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IT-индустрия: как компании адаптировались и поддерживают экономику Украины

Сегодня 13:00
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ІТ-компаниям удалось быстро переформатироваться в новых реалиях, потому что большинство из них имели антикризисные бизнес-планы.
Об этом рассказал Константин Васюк, исполнительный директор IT-Ukraine Assoсiation.
Где работают. Сейчас более 70% ІТ-специалистов работают в безопасных регионах Украины, остальные 16%, преимущественно женщины, работают за границей. Большинство компаний сохранило клиентов и объемы своих контрактов. Благодаря этому отрасль остается финансово стабильной, обеспечивает регулярные валютные поступления в государственный бюджет и платит налоги вперед.
IT-индустрия: как компании адаптировались и поддерживают экономику Украины
ІТ-индустрия — одна из немногих, которая может стать основой тыла и восстановления экономики.
ІТ-индустрия стабильно генерирует до 3% ВВП Украины.
Компании, которые имеют оборот до 10 млрд грн ($341,8 млн.) за календарный год, могут перейти на особую систему налогообложения со ставкой 2%.
С учетом массовой релокации украинского ІТ-сектора в западные регионы Украины, появилась инициатива местных властей Закарпатья по превращению региона в национальный ІТ-хаб. Это позволит «забронировать» специалистов ІТ-сферы от призыва для защиты национальной экономики, обеспечить им рабочие площадки, получить поддержку государства в налоговой сфере.
IT-индустрия: как компании адаптировались и поддерживают экономику Украины
ІТ-индустрия не требует льгот, скидок или поблажек. Отрасли требуется политическая поддержка и четкая процедура бронирования или отсрочки от призыва.
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Поддержка мирового бизнес-сообщества. Ассоциация «ІТ Ukraine» и Всемирный альянс инноваций, технологий и услуг (WITSA) выступили с совместным заявлением в поддержку Украины и призывом к мировому кластеру ИКТ продолжать свою операционную деятельность в стране, инвестировать в развитие и сохранение украинского технологического сектора. Международные корпорации, приостановившие или прекратившие свой бизнес в россии, имеют возможность инвестирования и поиска партнеров в украинском IT-сегменте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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