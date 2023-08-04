«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки — Finance.ua

«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки Сегодня 11:26 — Личные финансы

«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки

Сегодня, 4 августа, в списке украинских почтовых марок появилась новая — с самолетами-истребителями F-16.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

«Пока Воздушные силы и вся страна ждет передачи F-16, Укрпочта вводит в обращение почтовую марку „Истребители зла“, отмечая острую потребность такого вида авиации и визуализируя работу „боевых соколов“», — сказано в сообщении.

Номинал почтовой марки — F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 16,00 грн — сумма благотворительного взноса, который будет направлен на приобретение беспилотников.

Тираж — 600 тыс. экземпляров. Цена марочного листа — 156,00 грн.

К марке выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и карточка. Почтовый набор можно купить в отделениях Укрпочты по всей стране, официальном онлайн-магазине , на маркетплейсах eBay и Amazon.

Кроме того, Укрпочта подготовила тематический мерч — сувенирную терку, отверстия которой выполнены в форме самолетов F-16. Заказать лимитированную продукцию можно только в почтовом маркете.

«С момента анонсирования марки предзаказали уже 29,5 тыс. почтовых наборов. Вскоре Воздушные силы будут отмечать свой профессиональный праздник. Хочется искренне поблагодарить каждого за решительность, мужество, защиту украинского неба и наших жизней», — прокомментировал Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.