«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки — Finance.ua
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«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки

Личные финансы
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«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки
«Истребители зла». «Укрпочта» открыла продажи новой военной марки
Сегодня, 4 августа, в списке украинских почтовых марок появилась новая — с самолетами-истребителями F-16.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
«Пока Воздушные силы и вся страна ждет передачи F-16, Укрпочта вводит в обращение почтовую марку „Истребители зла“, отмечая острую потребность такого вида авиации и визуализируя работу „боевых соколов“», — сказано в сообщении.
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Номинал почтовой марки — F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины) + 16,00 грн — сумма благотворительного взноса, который будет направлен на приобретение беспилотников.
Тираж — 600 тыс. экземпляров. Цена марочного листа — 156,00 грн.
К марке выпущен конверт «Первый день», немаркированный художественный конверт и карточка. Почтовый набор можно купить в отделениях Укрпочты по всей стране, официальном онлайн-магазине, на маркетплейсах eBay и Amazon.
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Кроме того, Укрпочта подготовила тематический мерч — сувенирную терку, отверстия которой выполнены в форме самолетов F-16. Заказать лимитированную продукцию можно только в почтовом маркете.
«С момента анонсирования марки предзаказали уже 29,5 тыс. почтовых наборов. Вскоре Воздушные силы будут отмечать свой профессиональный праздник. Хочется искренне поблагодарить каждого за решительность, мужество, защиту украинского неба и наших жизней», — прокомментировал Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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