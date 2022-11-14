Исследование: роботы захватывают рабочие места, но медленно — Finance.ua

Исследование: роботы захватывают рабочие места, но медленно 14.11.2022, 00:09 — Технологии&Авто

Исследование: роботы захватывают рабочие места, но медленно

Люди склонны преувеличивать скорость захвата рабочих мест роботами. Об этом говорится в исследовании университета Бригама Янга (США).

Команда опросила почти 2000 человек об их восприятии замены людей автономными устройствами. Сначала им предложили оценить процент сотрудников, которых заместили роботами. Затем респондентов спросили, использовала ли когда-нибудь их компания автоматизацию вместо людей.

14% опрашиваемых ответили, что их уже заменили роботы. Они считают, что с подобной проблемой столкнулись 47% других людей.

Сохранившие рабочие места респонденты уверены, что увольнения по причине автоматизации коснулись 29% трудящихся.

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«В целом наши представления о захвате власти роботами сильно преувеличены. У тех, кто не потерял работу, они завышены примерно в два раза, а тех, кто потерял — в три раза», — заявил автор исследования Эрик Далин.

По его словам, страх людей перед заменой автоматизированными рабочими процессами восходит к началу XIX века.

«Мы ожидаем, что новые технологии будут приняты без учета всех соответствующих контекстуальных препятствий вроде культурных, экономических и государственных механизмов», — сказал Далин.

Он добавил, что наличие автоматизации не обязательно означает ее активное внедрение.

Результаты исследования согласуются с предыдущими работами Далина. Из них следует, что роботы не вытесняют людей, а интегрируют технологии автоматизации для повышения ценности человеческого труда.

«Повседневная ситуация — автономный уборщик в супермаркете. Этот робот моет пол, пока люди заняты чисткой полок или других труднодоступных мест», — рассказал ученый.

В качестве еще одного примера Далин привел авиационную промышленность. По его словам, производители самолетов используют роботов для покраски крыльев. Устройство может нанести один слой за 24 минуты, на что у человека ушло бы несколько часов. Однако пока робот рисует, люди заправляют его краской.

Forklog По материалам:

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