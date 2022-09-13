Исследование показало, что в 2030 году криптовалютами будут пользоваться более 500 миллионов человек — Finance.ua

Исследование показало, что в 2030 году криптовалютами будут пользоваться более 500 миллионов человек Сегодня 03:39 — Финтех и Карты

Исследование показало, что в 2030 году криптовалютами будут пользоваться более 500 миллионов человек

Согласно отчету, опубликованному экономистом и макроаналитиком Алексом Крюгером, к 2030 году владеть криптовалютами будут не менее 500 миллионов человек. Ими станут потребители с высоким и средним доходом, которые спровоцируют очередной рост рынка.

В отчете уточняется, что рост абсолютных цифр произойдет за счет потребителей в азиатском и африканском регионах. Ранее двумя основными регионами, которые обеспечивали большую часть капитализации рынка криптовалют, были Европа и Америка.

Бычий тренд, который все ожидают, самое позднее, в 2024 году, скорее всего, будет инициирован инвесторами из вышеупомянутых регионов, но Европа и Америка по-прежнему будут оказывать огромное влияние на ожидаемые всеми ралли после смягчения денежно-кредитной политики во всем мире и прекращения повышения базовых ставок институтами типа ФРС.

Кстати, биржа криптовалют Coinbase позволяет безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

noworries По материалам:

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