Исследование: количество криптоинвесторов среди женщин выросло на 10% в течение 2022 года — Finance.ua
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Исследование: количество криптоинвесторов среди женщин выросло на 10% в течение 2022 года

Криптовалюта
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Израильская платформа социального трейдинга eToro опубликовала исследование Retail Investor Beat, согласно которому интерес женщин к инвестициям в криптовалюты рос каждый квартал в течение 2022 года.
В опросе приняло участие 10 000 человек из 13 стран. Из полученных данных следует, что в четвертом квартале прошлого года 34% инвесторов-женщин вложили средства в цифровые активы. В первые три месяца 2022 года этот показатель был на уровне 24%.

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«Криптовалюта — второй по популярности класс активов среди женщин после наличных денег. В отличие от традиционных финансовых инструментов, цифровым активам удается привлечь больше участниц», — говорится в отчете.
Команда платформы отметила несколько основных причин инвестирования в криптовалюты среди представителей обоих полов.
  • 37% инвесторов желают получить высокие доходы;
  • 34% опрошенных верят в потенциал блокчейн-технологии;
  • еще около 30% назвали криптовалюту «трансформационным классом активов».

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Однако большинство респондентов (60%) воздерживаются от денежных вливаний в криптоиндустрию из-за рисков и недостаточного регулирования.
По материалам:
Forklog
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