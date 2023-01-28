Исследование: количество криптоинвесторов среди женщин выросло на 10% в течение 2022 года — Finance.ua

Исследование: количество криптоинвесторов среди женщин выросло на 10% в течение 2022 года Сегодня 05:22 — Криптовалюта

Израильская платформа социального трейдинга eToro опубликовала исследование Retail Investor Beat, согласно которому интерес женщин к инвестициям в криптовалюты рос каждый квартал в течение 2022 года.

В опросе приняло участие 10 000 человек из 13 стран. Из полученных данных следует, что в четвертом квартале прошлого года 34% инвесторов-женщин вложили средства в цифровые активы. В первые три месяца 2022 года этот показатель был на уровне 24%.

«Криптовалюта — второй по популярности класс активов среди женщин после наличных денег. В отличие от традиционных финансовых инструментов, цифровым активам удается привлечь больше участниц», — говорится в отчете.

Команда платформы отметила несколько основных причин инвестирования в криптовалюты среди представителей обоих полов.

37% инвесторов желают получить высокие доходы;

34% опрошенных верят в потенциал блокчейн-технологии;

еще около 30% назвали криптовалюту «трансформационным классом активов».

Читайте также: Какие монеты в 2022 году показали лучшую доходность

Однако большинство респондентов (60%) воздерживаются от денежных вливаний в криптоиндустрию из-за рисков и недостаточного регулирования.

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.