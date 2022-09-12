Испанский город был признан наиболее безопасным в Европе — Finance.ua

Испанский город был признан наиболее безопасным в Европе Сегодня 05:52

Самый безопасный европейский город — Сан-Себастьян в Испании, на другом конце рейтинга — Брэдфорд в Великобритании.

Это следует из исследования портала Numbeo, который по большей части занимается сравнением стоимости жизни в разных местах планеты.

Индекс преступности Numbeo ориентирован прежде всего на города с высоким уровнем преступности, но также показывает уровень безопасности.

Самым безопасным европейским городом является Сан-Себастьян, набравший 85,1% с точки зрения безопасности, тогда как уровень преступности составляет всего 14,8%. Результат почти противоположен в Брэдфорде (Англия, Западный Йоркшир), где преступность достигла 71,2%, а безопасность только 28,7%.

Наименее безопасный мегаполис — венесуэльский Каракас, где уровень преступности составил 83,98%. Колумбийский Медельин показал себя удивительно хорошо, заняв 138-е место, хотя он по-прежнему имеет репутацию очень опасного города из-за наркокартелей. Тем не менее, он стоит на ступеньку выше, чем Рим, где уровень преступности составляет 53,12%.

Согласно рейтингу, Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и Доха, столица Катара, являются — самые безопасные города в мире. Упомянутый Сан-Себастьян занимает третье место в мире. За ними следуют тайваньский Тайбэй, канадский Квебек, Аджман, Шарджа и Дубай в ОАЭ, а замыкают первую десятку швейцарские города Цюрих и Берн.

Киев — на 242 месте, между шотландским Глазго и американским Сан-Хосе.

Numbeo утверждает, что данные в Индексе преступности и безопасности основываются на опросах посетителей сайта. Сервер не использует правительственные данные, потому что, как указано на сайте, они хороши для сравнения мест внутри страны, но не подходят на международном уровне.

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