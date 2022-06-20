Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит из россии — Finance.ua
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Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит из россии

Сегодня 11:13Фондовый рынок
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Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит из россииИспанский бренд одежды Mango окончательно уходит из россии
Испанский бренд одежды Mango решил окончательно отказаться от прямых продаж в россии после 23 лет активной деятельности из-за полномасштабной войны в Украине.
По данным иностранных изданий, компания уже достигла соглашения о продаже 55 своих магазинов на территории России, которые станут франшизой с сохранением рабочих мест для около 800 сотрудников.
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Первые две точки планируют передать на следующей неделе, а в июне и июле еще 22 магазина. Mango не планирует возобновлять онлайн-продажи.
Персонал магазинов перейдет к партнерам Mango, которые будут продолжать покупать продукцию фирмы, но им придется самостоятельно заниматься доставкой в россию.
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По состоянию на конец 2021 года на россию приходилось 8% чистой операционной прибыли Mango. После приостановки деятельности в марте на территории россии Mango выплачивает заработную плату своим сотрудникам. Также в Украине после 24 февраля бренд одежды закрыл 14 магазинов (как собственные, так и по франшизе).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Факти
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