Испания стала лидером в Европе по количеству криптовалютных банкоматов — Finance.ua
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Испания стала лидером в Европе по количеству криптовалютных банкоматов

Финтех и Карты
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Испания стала лидером в Европе по количеству криптовалютных банкоматов
Испания стала лидером в Европе по количеству криптовалютных банкоматов
Испания опередила Сальвадор и стала третьим по величине центром в мире по количеству криптовалютных банкоматов. Кроме того, страна заняла первое место по этому показателю в Европе. На территории государства размещены 215 ATM, позволяющих обменивать крипту на фиатные деньги и наоборот.
По официальным данным, доля Испании по количеству криптоматов составляет 14,65% от общего количества установленных агрегатов на европейском континенте. За ней следуют: Швейцария (144 банкомата), Польша (142 единицы) и Румыния (135 АТМ).
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Расчеты, основанные на сведениях за последние 60 дней, показывают: ежедневно во всем мире устанавливается около семи крипто-банкоматов.
Данные показывают, что наибольшей популярностью криптовалютные банкоматы пользуются не у туристов, как это можно было бы предположить, а у обычного населения страны, где установлен банкомат. Что еще раз говорит о росте принятия использования криптовалют.

Майнинг криптовалют: с чего начинать, и стоит ли овчинка выделки

По материалам:
noworries
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