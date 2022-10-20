Испания отправит электрогенераторы в Украину — Finance.ua

Испания отправит электрогенераторы в Украину
Министерство обороны Испании в среду объявило о передаче Украине электрогенераторов в связи с недавними атаками россии на украинскую электрическую инфраструктуру, «которые оказали серьезное влияние на поставки электроэнергии украинским гражданам».
Об этом сообщает «Европейская правда».
Уточняется, что Испания передаст предоставленные воздушно-космическими войсками четыре генератора мощностью 400 киловатт и один — мощностью 150 киловатт.
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«Генераторы уже переданы оператору оборонной логистики и в течение следующих трех дней будут доставлены наземным транспортом в логистический хаб по приему и распределению материальной помощи Украине, расположенный на территории Польши», — уточняет Минобороны Испании.
В течение почти двух недель россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре.
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