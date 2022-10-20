Испания отправит электрогенераторы в Украину — Finance.ua

Испания отправит электрогенераторы в Украину Сегодня 11:49 — Энергетика

Испания отправит электрогенераторы в Украину

Министерство обороны Испании в среду объявило о передаче Украине электрогенераторов в связи с недавними атаками россии на украинскую электрическую инфраструктуру, «которые оказали серьезное влияние на поставки электроэнергии украинским гражданам».

Об этом сообщает «Европейская правда».

Уточняется, что Испания передаст предоставленные воздушно-космическими войсками четыре генератора мощностью 400 киловатт и один — мощностью 150 киловатт.

«Генераторы уже переданы оператору оборонной логистики и в течение следующих трех дней будут доставлены наземным транспортом в логистический хаб по приему и распределению материальной помощи Украине, расположенный на территории Польши», — уточняет Минобороны Испании.

В течение почти двух недель россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре.

Українська правда По материалам:

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