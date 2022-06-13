Искусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи Украине — Finance.ua
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Искусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи Украине

Сегодня 23:04Технологии&Авто
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Искусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи УкраинеИскусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи Украине
Художники, цифровые новаторы, стартапы и ряд министерств объединились для сохранения украинского искусства и сбора средств для помощи Украине.
Так возникла самая большая в истории NFT-коллекция искусства Mint for Ukraine, созданная искусственным интеллектом. Проект является первой коллекцией невзаимозаменяемых токенов из миллиона экземпляров, призванной увековечить украинскую культуру на блокчейне и собрать средства для поддержки и восстановления Украины.

Что известно о проекте

Коллекция создана художником-визионером Филом Босуа и искусственным интеллектом при поддержке четырех украинских министерств:
  • культуры и информационной политики;
  • цифровой трансформации;
  • здравоохранения;
  • иностранных дел.

Как заработать на NFT

Кроме того, проект поддержала Киевская школа экономики, Polygon, Ukraine.ua, Artificial Intelligent Mind Collective и популярный украинский стартап Reface. Коллекцию выпустили еще 28 апреля, и инициатива была запущена в партнерстве с самым популярным в мире NFT-маркетплейсом OpenSea.
Искусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи Украине
Основатели проекта объясняют, что каждый токен коллекции имеет целью рассказать историю надежды украинскому народу и всему миру.

На что пойдут собранные средства

До 10% пожертвований с проекта пойдет на поддержку украинской культуры, в частности художников и культурных заведений, а остальные 90% — на гуманитарную помощь Украине через проверенную сеть благотворительных организаций.
Речь идет, в частности, о поставках медицинских аптечек, медицинской и гуманитарной помощи гражданам Украины, грантах для студентов, ученых и технических сообществ, чья работа претерпела негативные последствия вторжения россии.
Искусственный интеллект создал крупнейшую NFT-коллекцию искусства для помощи Украине
К слову, в дальнейшем средства будут направлены на проекты возобновления Украины. По состоянию на 18 апреля 2022 года Киевская школа экономики оценила стоимость поврежденной инфраструктуры нашего государства в 85 миллиардов долларов.
В правительстве Украины вместе с тем отмечают, что для восстановления страны понадобится не менее 600 миллиардов долларов, в том числе на отстройку сотен школ, больниц и тысяч разрушенных Россией жилых домов.
По материалам: Телеканал 24
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