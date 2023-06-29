Искусственный интеллект обладает потенциалом для автоматизации 40% рабочего дня человека — Finance.ua
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Искусственный интеллект обладает потенциалом для автоматизации 40% рабочего дня человека

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект обладает потенциалом для автоматизации 40% рабочего дня человека
Искусственный интеллект обладает потенциалом для автоматизации 40% рабочего дня человека
Согласно опросу исследовательской компании Valoir, искусственный интеллект обладает потенциалом для автоматизации 40% классического 8-часового рабочего дня.
Аналитики акцентируют: широкое использование генеративного ИИ, например ChatGPT, повысило осведомленность общественности о его преимуществах и недостатках.
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В исследовании отмечается: «Искусственный интеллект, роботизированная автоматизация процессов (RPA) и подобные инструменты существуют уже некоторое время. Однако наличие инструментов генеративного ИИ на основе больших речевых моделей (LLM), таких как ChatGPT и Google Bard, и встраивание генеративного ИИ в различные корпоративные приложения — от управления персоналом до обслуживания клиентов и платформ для разработки — заставляет компании и их сотрудников обратить на них внимание».
По оценкам маркетологов, ИИ в перспективе может сэкономить корпорациям сумму, эквивалентную месячной зарплате всех работников.
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Чтобы лучше понять потенциальное влияние ИИ и автоматизации на производительность, эффективность труда и сами рабочие места, компания Valoir провела глобальный опрос более 1000 работников в разных отраслях. Также аналитики проверили данные с помощью глубинных интервью с людьми, работающими полный рабочий день. В исследовании приняли участие специалисты из сферы финансов, управления персоналом, ІТ, маркетинга, операционной деятельности, продаж и обслуживания.
Основные выводы Valoir:
  • Автоматизация уже происходит во многих компаниях — работники сообщают, что за последние два года они автоматизировали в среднем 20% задач, которые ранее выполнялись вручную.
  • Хотя уровень автоматизации варьируется в зависимости от географии, должностных обязанностей и отрасли, за последние два года почти все работники ощутили автоматизацию. Во многих случаях платформы с низким уровнем кода и без кода позволили бизнес-пользователям автоматизировать свои процессы. Подходы, основанные на правилах и традиционном ИИ, также способствовали автоматизации.
  • Генеративный И И достиг переломного момента: более 50% работников экспериментировали с ним дома или на рабочем месте.
  • Большинство работников считают, что автоматизация с помощью ИИ приведет к замене рабочих мест: каждый второй офисный работник отметил, что его коллеги могут быть уволены с работы и заменены нейросетью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
noworries
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