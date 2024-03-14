Ищут дополнительные источники средств: в россии хотят увеличить доходы от приватизации в 100 раз — Finance.ua

Ищут дополнительные источники средств: в россии хотят увеличить доходы от приватизации в 100 раз Сегодня 09:39 — Мир

Ищут дополнительные источники средств: в россии хотят увеличить доходы от приватизации в 100 раз

Министерство финансов рф предлагает скорректировать плановый объем поступлений в бюджет в 2024 году от приватизационных сделок — до не менее чем 100 миллиардов рублей.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Поступления дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть более 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

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В декабре 2023 года он сообщал, что Минфин внес в правительство предложение о снижении доли государства в ряде крупных компаний. Речь идет примерно о 30 компаниях, где доля государства превышает 50%. Минфин предложил сократить долю участия в контрольном пакете.

«Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, мы еще должны обсудить его», — сообщил министр.

Также существует много компаний, у которых россия имеет долю «под 100%», при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы.

Агентство указывает, что приватизация в россии в последние годы не является существенным источником покрытия дефицита бюджета — потенциальные крупные сделки обсуждаются, но до их реализации не доходит.

В прошлом году в бюджет рф от приватизации поступило 29 млрд рублей.

Економічна Правда По материалам:

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