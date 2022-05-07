Исчезнет ли в Украине бензин А-92 — мнение экспертов

Километровые очереди на АЗС и нули на табло уже стали привычной картиной последних дней.

А вот исчезнет ли в Украине бензин А-92, мы опросили экспертов.

По мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, так и довольно быстро: «Эта марка поставлялась преимущественно из Беларуси. Ее производил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (2 апреля российские оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов, уничтожив инфраструктуру предприятия. — Ред.). А в Европе ее не производят. Сейчас это какие-то остатки, которые еще допродают, а вообще в перспективе его не будет. Думаю, уже летом».

Сергей Сапегин в свою очередь утверждает, что европейские НПЗ вполне могут производить аналоги бензина А-92, ведь заводы производят компоненты нефтепродуктов и только на последнем этапе эти компоненты смешивают и добавляют разные присадки, получая товарное топливо. Поставщику нужно заказать нужное соотношение компонентов у производителя.

«Для Украины очень важны поставки не только „пятого“, но и „второго“ бензина — наиболее востребованного бортовыми грузовиками, специальной техникой, аграриями, да и большинством отечественных автомобилей, средний возраст которых уже давно превысил 20 лет. К тому же А-92, да еще и низших экологических классов (не Евро 5, а 3 или 4), дешевле, что во время войны очень важно для всех потребителей. Но это противоречит интересам трейдеров, поскольку маржа для А-95 Евро 5, да еще и брендированного, „премиального“, существенно выше, чем для А-92 Евро 3. И зачем прилагать дополнительные усилия, договариваясь о закупке у производителя именно А- 92? Проще купить то, что есть, а высокую цену — снова согласовать с правительством. Пусть расплачивается безголосый потребитель», — говорит он.

Сапегин также предлагает альтернативу — биотопливную:

«После начала войны о ней немного забыли, хотя самое время вспомнить. Во-первых, из-за высоких цен на нефтяное топливо — производить биотопливо становится экономически целесообразно. Во-вторых, его пока есть кому производить. Ведь спиртовых заводов в Украине — гораздо больше, чем нефтеперерабатывающих. В-третьих, можно меньше импортировать. Уверен, мы можем в сжатые сроки заместить большую долю и бензина, и дизеля. Но есть ли этот путь в повестке дня правительства?».

Также, по мнению эксперта, не стоит недооценивать электромобили.

«Эта доля быстро вырастет, если цены на топливо и дальше будут расти, его нехватка — сохранится, а операторы будут и дальше манипулировать ценами. Главное — предпочесть именно этот вид транспорта и стимулировать украинцев, потерявших свои автомобили, покупать именно электромобили, а не тот хлам, который европейцы, вместо дорогой в ЕС утилизации, охотно продают нашим дельцам для поставок в Украину», — объясняет Сергей Сапегин.

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