Ирландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в Украине — Finance.ua
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Ирландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в Украине

Сегодня 06:35Фондовый рынок
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Ирландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в УкраинеИрландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в Украине
Ирландская компания по производству строительных материалов Kingspan инвестирует 200 млн евро в строительство кампуса строительных технологий в Украине.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы создали План восстановления Украины, и проект Kingspan отвечает и духу, и цели нашего плана. Мы предлагаем международному бизнес-сообществу последовать этому примеру, полностью уйдя из россии и переместив свой бизнес в Украину», — заявили в компании.
Компания производит передовые изоляционные изделия и решения для централизованного отопления.
«Эти технологии являются центральными для безотлагательных усилий по декарбонизации глобальной построенной среды, отвечающей за 39% всех выбросов углерода, связанных с энергетикой», — отметили в компании.
Ожидается, что кампус будет полностью завершен в течение 5 лет. Kingspan назначил проектную группу для определения соответствующего места, возможно, на западе Украины, и поддерживает связь с украинским правительством.
В компании отметили, что инвестиция в кампус находится на перекрестке трех кризисов: климатического, энергетического и кризиса, вызванного войной россии против Украины.
«Новый кампус строительных технологий внесет положительный вклад на всех трех фронтах, поддерживая Украину, когда она отстраивает свою экономику, удовлетворит спрос в Центральной и Восточной Европе на энергоэффективные здания и поможет Европе снизить зависимость от импорта нефти и газа», — заявил генеральный директор Kingspan Group Джин Муртаг.
По материалам: НВ
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