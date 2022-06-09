Ирландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в Украине — Finance.ua

Ирландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в Украине

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Ирландская компания инвестирует 200 млн евро в кампус строительных технологий в Украине

Ирландская компания по производству строительных материалов Kingspan инвестирует 200 млн евро в строительство кампуса строительных технологий в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы создали План восстановления Украины, и проект Kingspan отвечает и духу, и цели нашего плана. Мы предлагаем международному бизнес-сообществу последовать этому примеру, полностью уйдя из россии и переместив свой бизнес в Украину», — заявили в компании.

Компания производит передовые изоляционные изделия и решения для централизованного отопления.

«Эти технологии являются центральными для безотлагательных усилий по декарбонизации глобальной построенной среды, отвечающей за 39% всех выбросов углерода, связанных с энергетикой», — отметили в компании.

Ожидается, что кампус будет полностью завершен в течение 5 лет. Kingspan назначил проектную группу для определения соответствующего места, возможно, на западе Украины, и поддерживает связь с украинским правительством.

В компании отметили, что инвестиция в кампус находится на перекрестке трех кризисов: климатического, энергетического и кризиса, вызванного войной россии против Украины.

«Новый кампус строительных технологий внесет положительный вклад на всех трех фронтах, поддерживая Украину, когда она отстраивает свою экономику, удовлетворит спрос в Центральной и Восточной Европе на энергоэффективные здания и поможет Европе снизить зависимость от импорта нефти и газа», — заявил генеральный директор Kingspan Group Джин Муртаг.

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