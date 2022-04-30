Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов россии и может передать их для восстановления Украины — Finance.ua

Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов россии и может передать их для восстановления Украины

Сегодня 23:42 — Казна и Политика

Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов россии и может передать их для восстановления Украины, inews.co.uk

Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что более 1 млрд евро замороженных российских активов могут быть арестованы для оплаты восстановления Украины.

Об этом сообщает The Irish times.

Ирландия уже заморозила 1,2 миллиарда евро средств, связанных с россией, в рамках широкого режима санкций ЕС, но, отвечая на парламентский вопрос, Саймон Ковен указал, что государство готово сделать еще один шаг и изъять их.

Оппозиция утверждает, что эти средства могут быть использованы для оплаты счетов за гуманитарную помощь беженцам, которая по прогнозам обойдется в миллиарды в ближайшие два года.

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Отвечая на вопрос финансового пресс-секретаря Лейбористской партии Геда Нэша относительно мер, предпринимаемых для конфискации замороженных активов, Ковени сказал, что санкции призваны стимулировать изменения в поведении или политике, а не быть наказанием.

«Однако некоторые страны-члены предложили, что активы, замороженные в контексте ситуации в Украине, могут быть арестованы и использованы для целей, в частности для восстановления Украины», — сообщил Ковен в письменном ответе, добавив, что «я выразил открытость к этому предложению».

Однако он предупредил, что «это требует дальнейших широких обсуждений, чтобы обеспечить надежную и четкую правовую основу, поскольку это было бы отступлением от текущей практики».

В марте этого года Брюссель создал рабочую группу, задача которой — «заморозить и захватить» средства, полученные от санкций. Она, в частности, рассматривает взаимодействие санкций и уголовно-правовых мер с целью возможного ареста активов лиц, включенных в санкционный список.

Также Гед Нэш заявил, что было «справедливо и разумно» для правительства арестовать активы «в срочном порядке». Он сказал, что это будет «выражением нашей враждебности к российскому вторжению — мы должны ясно осознать, что нашим следующим шагом должен быть арест активов тех, кто входит в российский санкционный список».

Он также сказал, что логично будет финансировать гуманитарную помощь в Ирландии за счет активов. «Должна быть прямая связь между замороженными и, надеюсь, арестованными активами, и предоставлением услуг и поддержки», — сказал он.

Гед Нэш также предположил, что если санкции охватят завод Aughinish Alumina, это может быть шансом для его ареста «либо управления государством, либо продажи опытным операторам в этой области».

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