Иран разрешил платить за импорт в криптовалюте — Finance.ua

Иран разрешил платить за импорт в криптовалюте Сегодня 02:41 — Финтех и Карты

Иран разрешил платить за импорт в криптовалюте

Иран принял законопроект, который разрешает торговые операции с криптовалютами для импорта товаров.

По информации агентства Tasnim, которое ссылается на прямую речь министра промышленности, шахт и торговли Резу Фатеми Амина, «законопроект переосмысливает нормативные положения о криптовалютах, разрешение на использование криптовалют для импорта, поставки топлива и электроэнергии для майнинга».

Теперь граждане Ирана могут даже импортировать автомобили, используя цифровые активы вместо долларов США или евро.

Как сообщалось ранее, в начале августа Иран объявил, что завершил свой первый криптовалютный заказ на сумму 10 миллионов долларов США. Тогда Министерство промышленности, шахт и торговли страны заявило, что планирует значительно расширить использование криптовалют для импорта до конца сентября. Также, несмотря на запрет, иранцы не гнушались использовать криптовалютную биржу Binance для проведения криптовалютных транзакций.

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

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