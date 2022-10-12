Иран расширяет производство обогащенного урана, — Reuters
Иранские власти начали быстро наращивать возможности по обогащению урана благодаря передовым центрифугам в своем подземном заводе в Натанге. Теперь готовятся расширить планы.
Об этом пишет издание Reuters.
Согласно конфиденциальному отчету МАГАТЭ, Тегеран продолжает вводить в эксплуатацию все большее количество передовых центрифуг, несмотря на запрет соглашения о «Совместном всеобъемлющем плане действий от 2015 года».
Эти машины гораздо эффективнее, чем, например IR-1 первого поколения — единственная центрифуга, которую Иран может использовать в соответствии с соглашением для увеличения своих запасов обогащенного урана.
Также отмечается, что переговоры США и Ирана по возобновлению вышеупомянутого соглашения зашли в тупик.
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