Иран и россия объединят свои банковские системы — Finance.ua

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Иран и россия объединят свои банковские системы

Мир
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Иран и россия объединят свои банковские системы
Иран и россия объединят свои банковские системы
Национальные банковские и платежные системы Ирана и россии будут объединены.
Об этом объявил министр финансов Ирана Эхзан Хандузи, пишет Синьхуа.
«Между иранским и российскими центробанками были проведены переговоры, и надеюсь, что сообщение между банковскими сетями и национальными платежными системами „Шетаб“ и „Мир“ будет установлено в течение двух-трех месяцев», — заявил Хандузи.
По его словам, объединение банковских сетей будет способствовать коммерческой деятельности и туризму.
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По материалам:
Укрінформ
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