Иран и россия объединят свои банковские системы — Finance.ua

Иран и россия объединят свои банковские системы Сегодня 12:46 — Мир

Иран и россия объединят свои банковские системы

Национальные банковские и платежные системы Ирана и россии будут объединены.

Об этом объявил министр финансов Ирана Эхзан Хандузи, пишет Синьхуа

«Между иранским и российскими центробанками были проведены переговоры, и надеюсь, что сообщение между банковскими сетями и национальными платежными системами „Шетаб“ и „Мир“ будет установлено в течение двух-трех месяцев», — заявил Хандузи.

По его словам, объединение банковских сетей будет способствовать коммерческой деятельности и туризму.

После выхода из россии Visa и MasterCard национальная платежная система «Мир» остались единственным средством использования платежных карт на территории россии. Однако «Мир» не работает практически нигде за пределами россии, а те зарубежные банки, которые раньше соглашались принимать карты этой системы, отказываются от этого из-за влияния международных санкций.

Укрінформ По материалам:

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