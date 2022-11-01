Ипотечная программа «єОселя»: уже подали 11 тысяч заявок — Finance.ua
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Ипотечная программа «єОселя»: уже подали 11 тысяч заявок

Личные финансы
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Ипотечная программа «єОселя»: уже подали 11 тысяч заявок
Ипотечная программа «єОселя»: уже подали 11 тысяч заявок
В рамках ипотечной программы «єОселя», которая заработала в Украине с 1 октября, уже подали 11 тысяч заявок, которые обрабатывают банки.
Об этом в интервью Forbes рассказал первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министр напомнил, что программа запущена в тестовом режиме на портале «Дія», ключевой продукт будет в мобильном приложении.
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«К концу этой недели к программе присоединятся первые четыре банка-партнера, и с понедельника (31 октября — ред.) мы уже с ними выходим в бета-тестирование в мобильном приложении», — заявил Федоров.
По словам министра, в приложении можно будет в несколько щелчков шерить информацию для банковских учреждений, чтобы они принимали решения для выдачи ипотеки.
«Это будет максимально технологичный продукт. Наверное, один из самых технологичных, которые мы создавали», — сказал он.
По словам Федорова, уже подано 11 тысяч заявок. При этом 83% из них — это защитники Украины, силовой блок. Почти 11% — медицинские работники, 4% — научные работники, 2% — педагоги.

Справка Finance.ua:

  • 28 октября стартует запись на бета-тест программы льготных государственных кредитов на жилье — «єОселя» в приложении «Дія». Получить такой кредит можно даже во время войны;
  • со льготной ипотекой 3% на 20 лет и с минимальным первым взносом 20% человек без жены/мужа и детей может рассчитывать на 1-2 комнатную квартиру с ремонтом на вторичном рынке в Киеве и Одессе. Подробности здесь.
По материалам:
Економічна Правда
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