iPhone SE возглавляет рейтинг удовлетворенности мобильными устройствами iOS — Finance.ua

iPhone SE возглавляет рейтинг удовлетворенности мобильными устройствами iOS
Сегодня 23:00 — Технологии&Авто iPhone SE возглавляет рейтинг удовлетворенности мобильными устройствами iOS
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий ежемесячный рейтинг мобильных устройств Apple на основе iOS, получивших самые высокие оценки удовлетворенности пользователей.
ТОП-10 устройств на iOS:
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- «Вершину» рейтинга занимает оригинальная версия iPhone SE, дебютировавшая шесть лет назад — весной 2016 года, с 97,99% положительными отзывами.
- Второе место досталось дебютировавшему в 2022 году планшету iPad Air 4 с 97,5% положительными отзывами.
- Третью позицию занял iPhone 6s Plus (97,18%), который на полгода старше iPhone SE. Интересно, что iPhone 6s Plus был недавно внесен Apple в список устаревших продуктов.
- Замыкают десятку лидеров 10,5-дюймовый iPad Pro 2 (97,17% положительных отзывов), iPhone 12 mini (97,11%), iPhone 6s (96,79%), iPhone 7 (95,88%), iPhone SE2. (95,5%), 12,9-дюймовый iPad Pro 4 (95,5%), 11-дюймовый iPad Pro 5 (95,16%).