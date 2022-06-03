iPhone SE возглавляет рейтинг удовлетворенности мобильными устройствами iOS — Finance.ua

iPhone SE возглавляет рейтинг удовлетворенности мобильными устройствами iOS

iPhone SE возглавляет рейтинг удовлетворенности мобильными устройствами iOS

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий ежемесячный рейтинг мобильных устройств Apple на основе iOS, получивших самые высокие оценки удовлетворенности пользователей.

ТОП-10 устройств на iOS:

«Вершину» рейтинга занимает оригинальная версия iPhone SE, дебютировавшая шесть лет назад — весной 2016 года, с 97,99% положительными отзывами.

Второе место досталось дебютировавшему в 2022 году планшету iPad Air 4 с 97,5% положительными отзывами.

Третью позицию занял iPhone 6s Plus (97,18%), который на полгода старше iPhone SE. Интересно, что iPhone 6s Plus был недавно внесен Apple в список устаревших продуктов.

Замыкают десятку лидеров 10,5-дюймовый iPad Pro 2 (97,17% положительных отзывов), iPhone 12 mini (97,11%), iPhone 6s (96,79%), iPhone 7 (95,88%), iPhone SE2. (95,5%), 12,9-дюймовый iPad Pro 4 (95,5%), 11-дюймовый iPad Pro 5 (95,16%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.