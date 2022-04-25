Марк Гурман из Bloomberg, известный благодаря точным прогнозам по новым гаджетам и многим другим вещам, поделился деталями будущего iPhone 14. По его словам, в новом поколении смартфонов от Apple не будет варианта mini, который был у iPhone 12 и 13. Ранее даже были новости, что Apple останавливает производство меньших моделей смартфонов из-за низкого спроса.
iPhone 14 будет выходить в следующих четырех вариациях:
iPhone 14 — экран 6.1 дюймов (15 см)
iPhone 14 Pro — экран 6.1 дюймов
iPhone 14 Max — экран 6.7 дюймов (17 см)
iPhone 14 Pro Max — также экран 6.7 дюймов
Модели Pro получат улучшение — камеру на 48 мегапикселей и новый процессор А16. Стандартные iPhone 14 получат обычную 12-мегапиксельную камеру.