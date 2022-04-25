iPhone 14 получит новую камеру и не будет иметь моделей mini — Bloomberg

Марк Гурман из Bloomberg, известный благодаря точным прогнозам по новым гаджетам и многим другим вещам, поделился деталями будущего iPhone 14. По его словам, в новом поколении смартфонов от Apple не будет варианта mini, который был у iPhone 12 и 13. Ранее даже были новости, что Apple останавливает производство меньших моделей смартфонов из-за низкого спроса.

iPhone 14 будет выходить в следующих четырех вариациях:

iPhone 14 — экран 6.1 дюймов (15 см)

iPhone 14 Pro — экран 6.1 дюймов

iPhone 14 Max — экран 6.7 дюймов (17 см)

iPhone 14 Pro Max — также экран 6.7 дюймов

Модели Pro получат улучшение — камеру на 48 мегапикселей и новый процессор А16. Стандартные iPhone 14 получат обычную 12-мегапиксельную камеру.

Как отметил Марк Гурман, релиз iPhone 14 состоится уже в течение следующего полугодия, то есть осенью этого года на традиционной презентации Apple.

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