iPhone 14 будет представлен в четырех моделях — Finance.ua

iPhone 14 будет представлен в четырех моделях

Ранее слухи об iPhone 14 предполагали, что в линейке смартфонов Apple в 2022 году будут четыре новые модели, но на этот раз без мини-версии. По данным экспертов, новые iPhone 14 (кодовые названия D27 и D28) будут доступны в версиях с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма, а текущий форм-фактор iPhone mini с диагональю 5,4 дюйма будет снят с производства.

Эти телефоны среднего класса будут иметь то же разрешение экрана, что и нынешние iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Однако дисплей на флагманских iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (под кодовыми названиями D73 и D74) может быть немного выше, чтобы соответствовать новому дизайну «выемка+пилюля», который заменит выемку.

Что касается ситуации с чипами, будет две новые модели iPhone 14 на базе чипа A15, а две другие будут иметь совершенно новый чип. Стоит отметить, что в настоящее время у Apple есть две разные версии чипа A15, одна из которых имеет дополнительное ядро графического процессора и 6 ГБ оперативной памяти (используется в моделях 13 Pro).

Apple может использовать высокопроизводительную версию своего чипа A15 Bionic в моделях iPhone 14 начального уровня, что у всех iPhone в этом году будет 6 ГБ оперативной памяти. Компания может даже переименовать чип в «A15X», как это было в прошлом с чипом A12Z iPad Pro 2020, который по сути является чипом A12X с дополнительным ядром графического процессора.

Спутниковые функции

За несколько недель до анонса iPhone 13, в некоторых сообщениях говорилось, что Apple работает над функциями спутниковой связи для будущих моделей iPhone. Хотя эти функции никогда не прилагались к линейке iPhone 13, источники сообщили, что Apple все еще работает над спутниковой связью для iPhone.

Непонятно, будет ли готова технология для iPhone в этом году, но компания тестирует прототипы, способные отправлять текстовые сообщения через спутник. Эта система известна внутри компании под кодовым названием Stewie. Ожидается, что iPhone 14 и 14 Pro будут представлены этой осенью.

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