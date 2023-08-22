Инженеры создали «совершенный электромобиль»: опубликованы фото — Finance.ua
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Инженеры создали «совершенный электромобиль»: опубликованы фото

Технологии&Авто
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Инженеры создали «совершенный электромобиль»: опубликованы фото
Инженеры создали «совершенный электромобиль»: опубликованы фото
Автомобилисты часто жалуются на простой и невнятный дизайн современных автомобилей, особенно это касается электрических машин. Вероятно, это побудило цифровых дизайнеров создать «облик идеального электромобиля», используя самые распространенные элементы стиля, которые можно найти в популярных серийных электромобилях.
Компания GridServe, которая занимается постоянной энергией, провела исследование, в ходе которого были проанализированы 60 популярнейших электромобилей, чтобы выяснить 10 популярнейших элементов дизайна, повторяющихся в каждом из них.
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У 85% серийных электромобилей есть закрытая радиаторная решетка с искусственным рисунком, а в 70% установлены обязательные аэродинамические колпаки колес. Кроме того, 58% получают синие и серебряные акценты на кузове, сообщая об их природе с нулевым уровнем выбросов.
Инженеры создали «совершенный электромобиль»: опубликованы фото
Как и ожидалось, большинство (55%) проанализированных электромобилей были кроссоверами, поскольку на сегодняшний день это самый популярный тип кузова у покупателей. Светодиодные задние фонари во всю ширину встречаются у 47% участников, как и скрытые дверные ручки (40%), отсутствие радиаторной решетки (27%) и тонкие фары (20%).
Инженеры создали «совершенный электромобиль»: опубликованы фото
Универсальный электромобиль окрашен в серый цвет, поскольку это самый популярный цвет на рынке среди электромобилей в Европе уже пятый год подряд. Что касается названия, то искусственный интеллект предложил прозвище ElectronX, которое звучит достаточно обобщенно для вымышленного исследования. Длина идеального электромобиля 4590 мм, коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,27 cd.
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По материалам:
Autogeek
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