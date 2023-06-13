Инвесторы выводят средства из Binance и Coinbase на фоне исков SEC — Finance.ua

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Инвесторы выводят средства из Binance и Coinbase на фоне исков SEC

Фондовый рынок
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Инвесторы выводят средства из Binance и Coinbase на фоне исков SEC
Инвесторы выводят средства из Binance и Coinbase на фоне исков SEC
На фоне судебных исков в отношении криптобирж Binance и Coinbase со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) произошел значительный отток депозитов с обеих платформ, общим объемом почти $4 млрд. На это указывают данные аналитических компаний Nansen и Glassnode.
Об этом пишет Сryptomisto.
Согласно отчету аналитиков, с 5 по 8 июня пользователи вывели $3,1 млрд в сети Ethereum и $864 млн в биткоине.
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Согласно информации издания CoinDesk, также известно, что чистый отток средств из Binance составил $2 млрд в сети Ethereum и $838 млн в BTC, что является самым высоким с декабря 2022 года.
Однако, несмотря на его масштабы, этот отток составляет около 5% общего объема активов на платформе. Что касается Coinbase, то отток средств из этой биржи составил около $1 млрд в токенах сети Ethereum и $25 млн в BTC.

Справка Finance.ua:

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Binance и ее CEO Чанпен Чжао;
  • регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB (BNB) и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стэйкинг.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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