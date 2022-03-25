Инвесторы с рекордной скоростью выходят из китайских облигаций после вторжения России в Украину — Finance.ua

Инвесторы с рекордной скоростью выходят из китайских облигаций после вторжения России в Украину

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Инвесторы с рекордной скоростью выходят из китайских облигаций после вторжения России в Украину

Отток капитала из Китая достиг беспрецедентного масштаба после того, как россия вторглась в Украину. Это создает очень необычную ситуацию на развивающихся рынках.

Об этом идет речь в отчете Института международных финансов, пишет Bloomberg.

Высокочастотные данные указывают на значительный отток портфельных инвестиций из китайских акций и облигаций. При этом приток капитала на другие развивающиеся рынки удержался на прежнем уровне, свидетельствуют данные ИМФ.

«Отток капитала из Китая такого масштаба и интенсивности, как сейчас беспрецедентен. Особенно учитывая то, что мы не видим подобного оттока с остальных развивающихся рынков. Время оттока — набиравшего обороты с начала российского вторжения в Украину — может означать, что иностранные инвесторы начали смотреть на Китай в новом свете, однако делать какие-то окончательные выводы еще рано», — пишет главный экономист ИМФ Робин Брукс.

Официальные данные показывают, что в феврале иностранные инвесторы лишились китайских государственных облигаций более чем на $30 млрд, поставив исторический рекорд.

Заморозка валютных резервов российского центробанка вызвала волну предсказаний, что Россия будет продавать свои китайские активы, чтобы привлечь средства.

Отворачиваются ли инвесторы от Китая

Падхраик Гарви, руководитель отдела глобальной долговой стратегии и стратегии ставок в ING Financial Markets, считает, что еще рано судить, насколько долгосрочна эта тенденция. По его словам, отток средств может свидетельствовать, что некоторые инвесторы решили не реинвестировать поступления в облигации, пока «ситуация с российским кризисом не прояснится».

«Вполне может случиться, что чистый приток возобновится в последующие недели или месяцы», — комментирует он.

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