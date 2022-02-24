Инвесторы отказываются от Bitcoin: эксперт предсказал падение стоимости на 27% — Finance.ua

Инвесторы отказываются от Bitcoin: эксперт предсказал падение стоимости на 27%

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Стоимость Bitcoin могут обвалиться из-за снижения поддержки со стороны инвесторов. Об этом сайту Business Insider рассказала основатель аналитической компании Fairlead Strategies Кэти Стоктон.

По ее словам, индикаторы поддержки криптовалюты продолжают ухудшаться, что может значительно повлиять на ее стоимость. Уровень поддержки подразумевает психологически привлекательную цену, при которой купить актив желает больше людей, чем продать. Если же желающих продать становится больше — цена считается «пробитой».

В настоящее время BTC торгуется с ключевым уровнем поддержки около $3,7 тыс., и если он будет «пробит», то вторичная поддержка может опуститься до $27,2 тыс. Другими словами, криптовалюта рискует потерять до 27% от актуальной стоимости.

«В среднесрочной перспективе нисходящий импульс все еще сохраняется, а недельный стохастик стал ниже, что еще больше увеличивает вероятность пробития», — рассказала Кэти Стоктон.

Стохастик — это индикатор, показывающий положение цены в настоящем времени по сравнению с ценами за определенный период в прошлом.

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По словам Кэти Стоктон, падение Bitcoin станет наиболее вероятным, если уровень поддержки по итогам двух последовательных недельных закрытий торгов окажется ниже $37,4 тыс. Если этот уровень будет пробит, то разработчикам следует принять меры, ведь долгосрочный импульс переместился из «бычьей» зоны быстрого роста в нейтральную. В то же время, краткосрочный импульс находится в «медвежьей» позиции снижения. Импульсом (momentum) называют скорость изменения цены.

«Краткосрочный импульс сейчас направлен вниз, что говорит о том, что краткосрочные условия перепродажи могут не предотвратить прорыв уровня поддержки на этой неделе», — подчеркнула Стоктон.

По ее прогнозу, если Bitcoin сможет обратить вспять недавние потери, то встретит сопротивление около $42,5 и сможет потенциально вырасти на 13% от текущих уровней. Сопротивление является противоположностью поддержки, то есть, показателем баланса между продажей и покупкой актива.

Во вторник, 22 февраля, Bitcoin торговался с минимальной ценой в $36,5 тыс., а затем восстановился примерно до $38 тыс.

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