Инвесторы не будут защищены правилами рынка криптоактивов ЕС по меньшей мере до конца 2024 года — Reuters Сегодня 06:49 — Криптовалюта

Инвесторы не будут защищены правилами рынка криптоактивов ЕС по меньшей мере до конца 2024 года — Reuters

В настоящее время криптоактивы не регулируются правилами ЕС по ценным бумагам, и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что инвесторы не смогут воспользоваться никакими регуляторными и надзорными гарантиями на уровне ЕС или механизмами обжалования по новым правилам, известным как MiCA, до декабря 2024 года.

Об этом пишет Reuters.

«Даже с внедрением MiCA розничные инвесторы должны знать, что не будет такого понятия, как „безопасный“ криптоактив», — говорится в заявлении надзорного органа ЕС.

Полноценная защита может быть недоступна в странах ЕС, предоставляющих 18-месячный переходный период для криптофирм, работающих без лицензии ЕС, а это значит, что клиенты могут быть защищены только в июле 2026 года.

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Значительное количество криптофирм предположительно будет продолжать предлагать свои услуги на переходных условиях до середины 2026 года, заявили в ESMA.

Криптофирмам из стран, не являющихся членами ЕС, будет разрешено предоставлять услуги клиентам в блоке, которые специально пригласили их, и даже тогда лишь на «строго ограниченной» основе.

«Хотя это исключение будет предметом дальнейших указаний ESMA, его следует понимать как очень узкое и рассматривать как исключение. Его нельзя предполагать или использовать для обхода MiCA», — заявили в ESMA.

Надзорный орган заявил, что сотрудничает с национальными регуляторами с целью скорейшего сближения в применении правил MiCA, чтобы фирмы поняли, что ЕС не является местом для «поиска на форумах или незаконных практик».

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