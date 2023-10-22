Инвесторы не будут защищены правилами рынка криптоактивов ЕС по меньшей мере до конца 2024 года — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инвесторы не будут защищены правилами рынка криптоактивов ЕС по меньшей мере до конца 2024 года — Reuters

Криптовалюта
16
Инвесторы не будут защищены правилами рынка криптоактивов ЕС по меньшей мере до конца 2024 года — Reuters
Инвесторы не будут защищены правилами рынка криптоактивов ЕС по меньшей мере до конца 2024 года — Reuters
В настоящее время криптоактивы не регулируются правилами ЕС по ценным бумагам, и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что инвесторы не смогут воспользоваться никакими регуляторными и надзорными гарантиями на уровне ЕС или механизмами обжалования по новым правилам, известным как MiCA, до декабря 2024 года.
Об этом пишет Reuters.
«Даже с внедрением MiCA розничные инвесторы должны знать, что не будет такого понятия, как „безопасный“ криптоактив», — говорится в заявлении надзорного органа ЕС.
Полноценная защита может быть недоступна в странах ЕС, предоставляющих 18-месячный переходный период для криптофирм, работающих без лицензии ЕС, а это значит, что клиенты могут быть защищены только в июле 2026 года.
Читайте также
Значительное количество криптофирм предположительно будет продолжать предлагать свои услуги на переходных условиях до середины 2026 года, заявили в ESMA.
Криптофирмам из стран, не являющихся членами ЕС, будет разрешено предоставлять услуги клиентам в блоке, которые специально пригласили их, и даже тогда лишь на «строго ограниченной» основе.
«Хотя это исключение будет предметом дальнейших указаний ESMA, его следует понимать как очень узкое и рассматривать как исключение. Его нельзя предполагать или использовать для обхода MiCA», — заявили в ESMA.
Надзорный орган заявил, что сотрудничает с национальными регуляторами с целью скорейшего сближения в применении правил MiCA, чтобы фирмы поняли, что ЕС не является местом для «поиска на форумах или незаконных практик».

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.