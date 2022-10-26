Инвесторы дадут $117 млн. В Киевской области построят два мусороперерабатывающих завода — Finance.ua

Инвесторы дадут $117 млн. В Киевской области построят два мусороперерабатывающих завода Сегодня 19:33 — Фондовый рынок

Строительство новых мусороперерабатывающих заводов в Киевской области под Борисполем и Фастовом ориентировочно обойдется в $117 млн.

Проект будут реализовывать с привлечением кредитных средств от европейских банков (70%) и частных инвестиций (30%), сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«Это первый крупный инвестиционный проект, реализуемый в рамках реформы управления отходами в Украине. Он предусматривает строительство двух новых мусороперерабатывающих заводов для кластерного решения проблем с отходами сразу трех громад — Бориспольской, Броварской и Фастовской. Оба комплекса смогут совокупно перерабатывать 470 тыс. тонн отходов в год», — говорится в сообщении.

Мощности будут располагаться на территории Бориспольской и Фастовской громад, вне населенных пунктов — на земельных участках, владельцами которых являются соответствующие городские советы.

Большинство оборудования на заводах будет украинского производства, остальное — европейского. Уникальность заводов — в использовании сразу нескольких технологий обработки. В частности, будет производиться переработка органических (пищевых отходов) с последующим производством биометана, а также глубокая сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов — металлолома, стекла и пластика.

На территории Бориспольской громады уже определен земельный участок в 25 га, где будут размещаться мощности. Фастовская громада занимается оформлением документов для решения земельных вопросов.

До конца ноября планируется завершить переговоры с несколькими европейскими инвесторами.

Далее будут избраны проектировщики и подрядчики — по тендерным процедурам европейских банков, которые будут инвестировать проект.

В общей сложности срок строительства составит около 18 месяцев.

20 июня 2022 г. Верховная Рада одобрила рамочный закон об управлении отходами № 2320-IX , который имплементирует европейские директивы и создает прозрачные условия и гарантии для работы инвесторов в секторе.

НВ По материалам:

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