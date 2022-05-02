Инвестиционное контрнаступление: скажи “ДА!” уверенному завтра — Finance.ua

Инвестиционное контрнаступление: скажи “ДА!” уверенному завтра

Сегодня 15:04 — Личные финансы

Война отняла у украинцев все планы на завтра и уверенность в спокойном и мирном существовании, здоровый сон и привычный образ жизни. У тех, кому не повезло, война украла завтра. Но для тех, кто уцелел, война не только время потерь и скорби, как ни странно, но это время возможностей. Пора получить второй шанс, чтобы начать все с нуля и смоделировать свою реальность под собственные желания.

«Будьте жадными, когда другие боятся» — секрет известного инвестора Уоррена Баффетта.

И именно сегодня пора подумать о завтра. «Новая жизнь, а она не за горами, после победы, будет ярче, искренней», — написал классик современной провокации Гарик Корогодский.

Чтобы не упустить свое яркое завтра, нужно действовать именно сейчас и здесь. Ведь один из главных секретов как стать богатым — это набраться храбрости и использовать возможность инвестировать в самые тяжелые минуты кризиса.

Есть желание и храбрость? А у нас есть информация и инструменты для эффективного инвестирования во время войны, которые предоставим на второй день масштабной онлайн конференции «Мои финансы во время войны: Инвестиционное контрнаступление», которая состоится 13 мая.

В рамках конференции вы получите ответы на следующие вопросы:

Какие опции у инвестора во время войны: «все пропало» или новое окно возможностей?;

Инвестиции в недвижимость за границей и в Украине: доступность, цены, юридические аспекты в разрезе стран;

Налоги от инвестиционной деятельности: как сосчитать, задекларировать, уплатить, с поправкой на военное положение;

Все ли брокеры одинаково полезны? Виды финансовых посредников, как выбрать;

Депозиты, военные облигации и евробонды;

Зарубежные фондовые рынки — сквозь финансовый шторм: как ребалансировать портфель, когда рынки краснеют;

Инвестиции в криптоактивы: доходность, кошельки, комиссии;

Как защитить портфель частному инвестору: фьючерсы, опционы и прочие инструменты финансового страхования;

Какие инвестиции и бизнес будут актуальны после войны?

Чтобы ответить на все вопросы, мы пригласили спикеров, которые являются лидерами и авторитетными экспертами в своей области.

Подробнее о конференции и регистрации по ссылке

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