Инвестиции в ОВГЗ населения впервые превысили вклады нерезидентов — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инвестиции в ОВГЗ населения впервые превысили вклады нерезидентов — Гетманцев

Фондовый рынок
60
Инвестиции в ОВГЗ населения впервые превысили вклады нерезидентов — Гетманцев
Инвестиции в ОВГЗ населения впервые превысили вклады нерезидентов — Гетманцев
По состоянию на 31 августа 2023 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 47 069 млн грн, впервые превысив аналогичный портфель нерезидентов (46 903 млн грн).
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«В последние годы портфель населения разделен примерно пополам между гривной и валютой (сейчас 48%-52% в пользу валюты), тогда как нерезиденты инвестировали преимущественно в гривневые облигации», — пишет Гетманцев.

Читайте также: Где и как купить ОВГЗ в 2023 году

Отмечается, что инвестиции населения в ОВГЗ продемонстрировали наиболее динамичный рост в 2023 году, увеличившись с начала года на 59%, обогнав по темпам роста юридических лиц и банки (по +15%). В то время как портфель нерезидентов сократился на 18%.
На начало сентября 2023 года структура ОВГЗ в обращении была следующим:
  • НБУ — 47,3% (690,7 млрд.грн.);
  • Банки — 37,8% (553 млрд.грн.);
  • Юридические лица — 8,3% (121,5 млрд.грн.);
  • Физические лица — 3,2% (47,1 млрд.грн.);
  • Нерезиденты — 3,2% (46,9 млрд.грн.);
  • Территориальные громады — 0,2% (2,3 млрд.грн.).

Справка Finance.ua:

  • вложения в государственные ценные бумаги не стали альтернативой депозиту для рядового клиента, но банки все равно готовят этот функционал для своих приложений;
  • по состоянию на июль 2023 года через портал и приложение «Дія» украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.