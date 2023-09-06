Инвестиции в ОВГЗ населения впервые превысили вклады нерезидентов — Гетманцев Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Инвестиции в ОВГЗ населения впервые превысили вклады нерезидентов — Гетманцев

По состоянию на 31 августа 2023 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 47 069 млн грн, впервые превысив аналогичный портфель нерезидентов (46 903 млн грн).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В последние годы портфель населения разделен примерно пополам между гривной и валютой (сейчас 48%-52% в пользу валюты), тогда как нерезиденты инвестировали преимущественно в гривневые облигации», — пишет Гетманцев.

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Отмечается, что инвестиции населения в ОВГЗ продемонстрировали наиболее динамичный рост в 2023 году, увеличившись с начала года на 59%, обогнав по темпам роста юридических лиц и банки (по +15%). В то время как портфель нерезидентов сократился на 18%.

На начало сентября 2023 года структура ОВГЗ в обращении была следующим:

НБУ — 47,3% (690,7 млрд.грн.);

Банки — 37,8% (553 млрд.грн.);

Юридические лица — 8,3% (121,5 млрд.грн.);

Физические лица — 3,2% (47,1 млрд.грн.);

Нерезиденты — 3,2% (46,9 млрд.грн.);

Территориальные громады — 0,2% (2,3 млрд.грн.).

Справка Finance.ua:

вложения в государственные ценные бумаги не стали альтернативой депозиту для рядового клиента, но банки все равно готовят этот функционал для своих приложений;

по состоянию на июль 2023 года через портал и приложение «Дія» украинцы приобрели военные облигации на 1,5 миллиарда гривен.

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