Интерпол запустил собственную метавселенную — Finance.ua

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Интерпол запустил собственную метавселенную

Технологии&Авто
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Интерпол запустил собственную метавселенную
Интерпол запустил собственную метавселенную
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) на 90 сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Дели представила метавселенную, специально созданную для охраны правопорядка по всему миру.
«Полностью готовая к работе INTERPOL Metaverse позволяет зарегистрированным пользователям совершать виртуальное путешествие по главному офису генерального секретариата Интерпола в Лионе, взаимодействовать с чиновниками через их аватары и даже брать иммерсивные учебные курсы по судебной экспертизе и другим аспектам охраны порядка», — говорится в заявлении.
Организация также создала Экспертную группу по метавселенной.
В Интерполе считают, что рост числа пользователей виртуальных миров будет сопровождаться увеличением преступлений в них. В числе возможных угроз в организации назвали кражи данных, отмывание денег, финансовое мошенничество, контрафакцию, вымогательство, фишинг, сексуальные домагательства и преследования.
Интерпол запустил собственную метавселенную
«Для охраны правопорядка некоторые из этих угроз, вероятно, принесут значительные проблемы, поскольку не все действия, которые криминализированы в материальном мире, считаются преступлениями в виртуальном пространстве», — подчеркнули эксперты организации.
С другой стороны метавселенная приносит правоохранителям множество выгод с точки зрения возможности удаленной работы, сетевого взаимодействия, сбора и сохранения доказательств и обучения, полагают в Интерполе.
«Для многих метавселенные выглядят абстрактным будущим, но рост в них проблем — это то, на что мотивирован Интерпол: поддерживать наши страны-участники бороться с преступлениями и в создании мира, виртуального или нет, более безопасного для тех, кто его населяет», — заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.
В ходе сессии Генеральной ассамблеи ее участники смогли протестировать виртуальное путешествие своих аватаров по офису Интерпола в Лионе.
По материалам:
Forklog
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