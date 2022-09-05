Интернет-соединение Европы и Азии будет проходить через Украину — Минцифры Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Министерство цифровой трансформации и Vodafone Group договорились о сотрудничестве, в частности, по прокладке подводного кабеля через Черное море для улучшения интернет-связи.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграме

«Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифры договорилось о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group. В планах строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины интернет-пользователей из 5,4 млрд сконцентрированы в Азии и на Ближнем Востоке, поэтому новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. И прокладка кабеля через Украину позволит нашему государству стать цифровым хабом Европы.

Как сообщалось, накануне Министерство цифровой трансформации и мобильный оператор lifecell подписали меморандум о сотрудничестве. Также компания переведет 40 млн грн на счет UNITED24.

Укрінформ По материалам:

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