Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить — Finance.ua

Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить

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Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить

В Государственной службе специальной связи и защиты информации опровергли информацию о возможных отключениях мобильной связи и интернета, но сообщили, что перебои со связью возможны.

«Эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления», — сообщают в ведомстве.

В Госспецсвязи также обращают внимание, что перебои со связью возможны. Но это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Из-за этого в ведомстве просят звонить и отправлять сообщения в случае необходимости и если нельзя дозвониться, использовать для общения смс-сообщения.

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