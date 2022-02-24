Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить — Finance.ua
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Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить

Сегодня 13:13Личные финансы
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Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонитьИнтернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить
В Государственной службе специальной связи и защиты информации опровергли информацию о возможных отключениях мобильной связи и интернета, но сообщили, что перебои со связью возможны.
«Эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления», — сообщают в ведомстве.
В Госспецсвязи также обращают внимание, что перебои со связью возможны. Но это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Из-за этого в ведомстве просят звонить и отправлять сообщения в случае необходимости и если нельзя дозвониться, использовать для общения смс-сообщения.
По материалам: Укрінформ
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