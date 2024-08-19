Интересные варианты подработки для студентов — Finance.ua

Интересные варианты подработки для студентов Сегодня 17:00 — Личные финансы

Интересные варианты подработки для студентов

Варианты для подработки студентов существуют и их немало. Так что, если хочется быть независимым от родителей, то можно выбрать наиболее релевантный для себя вариант и, как следствие, заработать себе «карманные».

Комната гнева «РАЖ» приглашает на работу администратора в Киеве на неполную занятость и даже без опыта работы. Размер зарплаты — от 8 тыс. до 10 тыс. грн в зависимости от количества отработанных записей.

Компания 1'st Legion ищет энергичного и творческого аниматора-инструктора для развлекательного комплекса на полный рабочий день с гибким графиком. Размер зарплаты — от 9 тыс. до 16 500 грн (ставка + проценты).

Компания по предоставлению фотоуслуг PlayPhoto ищет на работу фотографа в детский развлекательный центр. График работы: 4/3, 5/2. Время работы — с 15:00 до 21:00. Размер зарплаты — от 15 тыс. до 20 тыс. грн (процент от продажи).

Сеть детских развлекательных комплексов Fly Kids предлагает работу инструктором игровой зоны на полную/неполную занятость. Опыт работы не обязателен. Размер зарплаты — от 11 500 до 15 тыс. грн.

Турфирма «Море Туров — The Best» открыла вакансию удаленного менеджера по продаже туров на полную-неполную занятость. Размер зарплаты — от 11 тыс. до 24 тыс. грн (ставка + проценты от продаж).

Сеть цветочных магазинов «Дари цветы» ищет на работу флориста на полную/неполную занятость. Если нет опыта работы, там всему научат. Размер зарплаты — от 15 тыс. до 20 тыс. грн.

В компанию Craftoroom требуется помощник мастера в творческой студии по проведению мастер-классов. График работы — среда-воскресенье. Размер зарплаты — от 10 тыс. до 18 тыс. грн (часовой фриланс).

Читайте больше в нашей статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.