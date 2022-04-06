Intel останавливает все деловые операции в россии — Finance.ua

Intel останавливает все деловые операции в россии

Сегодня 10:27 — Фондовый рынок

На фоне полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины крупнейший в мире производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекращает все деловые операции в россии.

Об этом говорится в заявлении Intel.

Компания выразила поддержку Украине.

«Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в россии. Мы также приняли меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях», — отметили в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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