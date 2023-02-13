Intel может увеличить инвестиции в свой вьетнамский завод по упаковке микросхем — Finance.ua

Intel может увеличить инвестиции в свой вьетнамский завод по упаковке микросхем Сегодня 04:36 — Фондовый рынок

Корпорация Intel рассматривает возможность значительного увеличения своих существующих инвестиций в размере 1,5 миллиарда долларов во Вьетнам для расширения своего завода по тестированию и упаковке чипов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 источника.

Возможный шаг, который, по словам одного из источников, может стоить около 1 миллиарда долларов, будет свидетельствовать о растущей роли Вьетнама в глобальной цепочке поставок полупроводников, поскольку компании пытаются снизить зависимость от Китая и Тайваня из-за политических рисков и торговой напряженности с США.

Один из источников сообщил, что инвестиции, вероятно, будут осуществлены «в течение следующих лет» и могут быть даже больше, чем 1 миллиард долларов, а второй собеседник сказал, что Intel также рассматривает альтернативные инвестиции в Сингапур и Малайзию, которым может быть отдано предпочтение перед Вьетнамом.

Оба источника пожелали остаться анонимными, поскольку план еще не был обнародован.

Отвечая на вопрос о возможном инвестиционном плане, представитель Intel сказал Reuters: «Вьетнам является важной частью нашей глобальной производственной сети, но мы не объявляли ни о каких новых инвестициях».

Представители министерства инвестиций и планирования Вьетнама и правительства провинции Хошимин, где расположен завод Intel, не смогли сразу предоставить комментарий.

Завод по упаковке и тестированию микросхем в южном коммерческом центре Вьетнама является крупнейшим предприятием Intel в мире. По оценкам, компания инвестировала в него около 1,5 млрд долларов.

Американский чип-гигант уже имеет дополнительные земельные участки, на которых базируется его завод, и расширение во Вьетнаме поможет ему лучше управлять перебоями в поставках, возникающих из-за чрезмерной зависимости от одной страны или завода, сообщил Reuters один из источников, ссылаясь на внутренние переговоры.

Один из источников сообщил, что Intel обдумывает инвестиции во Вьетнам, одновременно убеждаясь, что дальнейшая экспансия за границу не будет рассматриваться как враждебный шаг со стороны Вашингтона, настаивающий на увеличении производства чипов у себя дома.

Економічна Правда По материалам:

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