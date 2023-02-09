Intel хочет привлечь в Германии 10 млрд евро для строительства завода чипов — Finance.ua

Intel хочет привлечь в Германии 10 млрд евро для строительства завода чипов Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Компания Intel предоставила министерству экономики Германии новый расчет по строительству завода по производству микросхем за счет государственного финансирования (субсидий), стоимость которого оценивается почти в 10 млрд евро ($10,74 млрд).

Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

«Объявление Intel в марте прошлого года о строительстве современной фабрики микросхем в Восточной Германии вызвало восторг в регионе и федеральном правительстве. Тогда было сказано, что второй в мире изготовитель микросхем хочет инвестировать в Магдебург 17 млрд евро. Учитывая поставщиков, можно создать 10 000 рабочих мест», — пишет издание.

Компания объясняет, что ее новый запрос, превышающий уже утвержденные ранее средства в 6,8 млрд евро ($7,3 млрд), был необходим из-за более высоких затрат на энергию, и что она хотела бы использовать на заводе более современную технологию, чем планировалось изначально.

Представитель Intel отказался комментировать эту цифру, но сказал, что группа «очень тесно сотрудничает с государственными партнерами, чтобы устранить критический разрыв в расходах».

В декабре прошлого года издание Volksstimme сообщало, что Intel пока отказалась от своей первоначальной цели открыть фабрику микросхем в городе Магдебурге в первой половине 2023 года, поскольку требует больше государственных субсидий.

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