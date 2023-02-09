Intel хочет привлечь в Германии 10 млрд евро для строительства завода чипов — Finance.ua

Intel хочет привлечь в Германии 10 млрд евро для строительства завода чипов
Компания Intel предоставила министерству экономики Германии новый расчет по строительству завода по производству микросхем за счет государственного финансирования (субсидий), стоимость которого оценивается почти в 10 млрд евро ($10,74 млрд).
Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.
«Объявление Intel в марте прошлого года о строительстве современной фабрики микросхем в Восточной Германии вызвало восторг в регионе и федеральном правительстве. Тогда было сказано, что второй в мире изготовитель микросхем хочет инвестировать в Магдебург 17 млрд евро. Учитывая поставщиков, можно создать 10 000 рабочих мест», — пишет издание.
Компания объясняет, что ее новый запрос, превышающий уже утвержденные ранее средства в 6,8 млрд евро ($7,3 млрд), был необходим из-за более высоких затрат на энергию, и что она хотела бы использовать на заводе более современную технологию, чем планировалось изначально.
Представитель Intel отказался комментировать эту цифру, но сказал, что группа «очень тесно сотрудничает с государственными партнерами, чтобы устранить критический разрыв в расходах».
В декабре прошлого года издание Volksstimme сообщало, что Intel пока отказалась от своей первоначальной цели открыть фабрику микросхем в городе Магдебурге в первой половине 2023 года, поскольку требует больше государственных субсидий.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью